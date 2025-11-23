Силы ПВО сбили ночью три БПЛА ВСУ над Смоленской областью
Анохин: Силы ПВО сбили ночью и в утренние часы три БПЛА ВСУ над Смоленской областью
Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что атака украинских БПЛА происходила в ночное время с 22 на 23 ноября. Затем она продолжилась ранним утром.
«Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — отметил Анохин.Все оперативные службы в настоящее время работают на местах падения обломков дронов ВСУ.
Губернатор Смоленской области призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и не приближаться к возможным обломкам дронов. О таких находках следует немедленно сообщать по телефону экстренных служб 112.