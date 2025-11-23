Силы ПВО сбили ночью три БПЛА ВСУ над Смоленской областью

23 ноября 2025, 06:47

Анохин: Силы ПВО сбили ночью и в утренние часы три БПЛА ВСУ над Смоленской областью

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.





Он уточнил, что атака украинских БПЛА происходила в ночное время с 22 на 23 ноября. Затем она продолжилась ранним утром.





«Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — отметил Анохин.