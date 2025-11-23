Собянин: Силы ПВО уничтожили летевший в сторону Москвы БПЛА
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на место падения обломков дрона незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты работают на локации для ликвидации последствий инцидента.
Напомним, что в ночь с 22 на 23 ноября российские силы ПВО также отражают атаку ВСУ на Севастополь. Они сбили не менее трех беспилотников над акваторией Черного моря. Предварительно, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
21 ноября политолог Иван Мезюхо назвал потерю Купянска идеологическим поражением Киева. С его точки зрения, утрата этой территории продемонстрирует жителям Украины, что возврат страны к границам 2014 года невозможен.
Читайте также: