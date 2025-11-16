Достижения.рф

Бросивший гранату в полицейских на Украине мог быть солдатом ВСУ

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

В Львовской области мужчина привёл в действие гранату, когда его остановила полиция. Об этом сообщает украинская пресса.



Патрульные остановили 37-летнего жителя одного из сел за нарушение правил дорожного движения. Пока правоохранители разговаривали с ним рядом с автомобилем, он вытащил гранату и бросил её под ноги.

В результате взрыва мужчина получил серьёзные ранения, ему понадобилась госпитализация. По предварительной информации, он мог быть военнослужащим, который самовольно покинул часть.

Ранее сообщалось о серии необычных смертей в ВСУ. В одном из случаев в машине солдата взорвался новый пауэрбанк.

Александр Огарёв

