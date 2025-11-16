В Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе раздался взрыв. Как сообщили украинские СМИ, в регионе объявили воздушную тревогу.
С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС РФ начали наносить удары по объектам на территории Украины. Атаки затрагивают предприятия оборонной промышленности, объекты военного управления и связи по всей стране.
«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские войска не поражают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.