Силы ПВО сбивают украинские дроны над Краснодаром и другими городами Кубани
Над Краснодаром и другими городами Кубани прогремела серия взрывов. Предварительно, силы ПВО РФ отражают атаку беспилотников ВСУ. В атаке могут использоваться дроны типа «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы сообщают, что около 22:30 ночи в восточной и северной частях Краснодара раздалось около пяти хлопков. Они сопровождались яркими вспышками в небе и характерным гулом низколетящих дронов.
Также поступили сведения о взрывах в районе Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани.
Представитель Росавиации Артём Кореняко написал в своем Telegram-канале в 22:44 (мск) о введении временных ограничений в аэропорту Краснодара (Пашковский) для обеспечения безопасности полетов.
В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
