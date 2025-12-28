Силы ПВО сбивают украинские дроны над Краснодаром и другими городами Кубани

28 декабря 2025, 23:15

SHOT: Серия взрывов прогремела над Краснодаром и другими городами Кубани

Фото: iStock/Guilherme Soares

Над Краснодаром и другими городами Кубани прогремела серия взрывов. Предварительно, силы ПВО РФ отражают атаку беспилотников ВСУ. В атаке могут использоваться дроны типа «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.