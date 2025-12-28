В Тульской области малыш провалился в открытый канализационный люк
В Тульской области маленький ребёнок провалился в канализационный люк на тротуаре. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».
Инцидент произошёл в городе Щёкино на перекрёстке улиц Молодёжная и Керамиков. Отмечается, что малыш не упал глубоко благодаря плотному зимнему костюму. Взрослые, находившиеся рядом, быстро вытащили его на поверхность.
«Подошедшие мужчины попытались плотнее закрыть крышку. Не знаю, получилось ли. Люк никак не огорожен, не обозначен», — заявил свидетель происшествия.Эта ситуация создаёт угрозу для пешеходов, особенно зимой, когда люди часто бывают менее внимательны.
Ранее сообщалось об инциденте в Архангельске, где 10-летний мальчик попал в снежный плен между гаражами и не смог оттуда выбраться.