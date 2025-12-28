В Тульской области малыш провалился в открытый канализационный люк

28 декабря 2025, 21:54

Фото: Istock/K1tyara

В Тульской области маленький ребёнок провалился в канализационный люк на тротуаре. Подробности сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».





Инцидент произошёл в городе Щёкино на перекрёстке улиц Молодёжная и Керамиков. Отмечается, что малыш не упал глубоко благодаря плотному зимнему костюму. Взрослые, находившиеся рядом, быстро вытащили его на поверхность.

«Подошедшие мужчины попытались плотнее закрыть крышку. Не знаю, получилось ли. Люк никак не огорожен, не обозначен», — заявил свидетель происшествия.