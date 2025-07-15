В июле в Запорожской и Херсонской областях уничтожено свыше 30 наемников ВСУ

15 июля 2025, 06:02

Фото: iStock/Olena_Z

С начала июля в Запорожской и Херсонской областях было уничтожено свыше 30 наемников ВСУ, большинство из которых прибыло из Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.