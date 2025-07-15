В июле в Запорожской и Херсонской областях уничтожено свыше 30 наемников ВСУ
С начала июля в Запорожской и Херсонской областях было уничтожено свыше 30 наемников ВСУ, большинство из которых прибыло из Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом изданию рассказали в антифашистском подполье. Там отмечают, что наемники были ликвидированы с помощью дальнобойной артиллерии и барражирующих боеприпасов. К тому же вместе с ними уничтожены пункты временной дислокации боевиков.
Как оказалось, наемников официально не регистрируют в рядах ВСУ. Солдат оформляют как волонтеров. Большинства, чисто юридически, даже нет на территории Украины, в связи с чем страны даже не подтверждают гибель своих граждан в зоне боевых действий.
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