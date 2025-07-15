В Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На всей территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.



«Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», — передает ведомство.

Ранее сообщалось, что в России предложили регулировать отключение мобильного интернета. Данное явление происходит на фоне регулярных уведомлений об объявлении опасности атак БПЛА. Отключение интернета объясняется тем, что таким образом противодействуют беспилотным летательным аппаратам.
Иван Мусатов

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