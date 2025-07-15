В Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников
На всей территории Республики Татарстан объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.
«Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», — передает ведомство.
Ранее сообщалось, что в России предложили регулировать отключение мобильного интернета. Данное явление происходит на фоне регулярных уведомлений об объявлении опасности атак БПЛА. Отключение интернета объясняется тем, что таким образом противодействуют беспилотным летательным аппаратам.