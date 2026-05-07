Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Тулой
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО Минобороны России уничтожили над Тулой 14 украинских беспилотников. Он уточнил, что пострадавших нет.
Глава региона опубликовал сообщение в Макс. По предварительной информации, дома и объекты инфраструктуры повреждений не получили.
Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы, в 180 км к югу от Москвы. Город впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. На территории города имеется более 300 объектов культурного наследия.
