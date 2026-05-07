Собянин сообщил о двух сбитых на подлёте к Москве беспилотниках
Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Вчера депутат Государственной думы Андрей Картаполов оценил слова Зеленского о перемирии. По его мнению, подобные разговоры являются лишь обманом со стороны главы киевского режима.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
