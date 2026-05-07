Житель Запорожской области сбил погнавшийся за ним дрон ВСУ обычной шапкой
Житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский беспилотник, бросив в него шапку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
В момент инцидента местный житель находился недалеко от села Великая Знаменка. Украинский дрон погнался за мужчиной, но тот не растерялся — снял с головы шапку и бросил её в летящий аппарат. Головной убор попал прямо в лопасти квадрокоптера. После этого дрон упал на землю и сдетонировал в нескольких метрах от Аматова.
Собеседник агентства добавил, что случившееся имеет фактическое подтверждение. Российские военные успели перехватить видеосигнал украинского БПЛА, но взять управление над ним не смогли. В распоряжении силовиков оказалась запись, на которой видно, как беспилотник заходит для удара по мирному жителю, тот бросает шапку и в следующий момент сигнал с дрона обрывается.
