Силы ПВО уничтожили 15 дронов над Белгородской и Воронежской областями
Утром во вторник, 23 декабря, дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников Украины. Информация поступила от Министерства обороны России.
С 7:00 до 9:00 по московскому времени 14 дронов сбили над Белгородской областью, а один — над Воронежской областью. Эти действия подтвердили эффективность системы ПВО в защите воздушного пространства страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: