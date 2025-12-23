Украинский пленный Ситенко месяц после ранения сидел в подвале дома в Димитрове
Украинский военнослужащий Сергей Ситенко рассказал о своей тяжелой ситуации во время боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.
Он провел месяц с ранениями в подвале дома в Димитрове. Командование не решалось на ротацию и эвакуацию солдат, что оставило его в опасной изоляции.
Мужчина отметил, что потери среди его подразделения были значительными, и раненых много. Он сам оказался «трёхсотым» и не получил помощи в течение всего этого времени. Когда боевик увидел российских солдат, понял, что выбраться не получится. Постоянные обстрелы и атаки БПЛА закрыли все возможные пути.
Когда ему предложили сдаться, он выбрал жизнь. Ситенко отметил, что не слышал о том, чтобы «двухсотых» забирали. Его решение капитулировать стало единственным выходом из сложившейся ситуации.
