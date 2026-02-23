Столкновение двух иномарок в Вологодской области унесло жизни троих людей
В результате ДТП в Вологодской области три человека погибли, двое пострадали
В Сокольском округе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, двое пострадали. Информацию об этом распространили в Telegram-канале «УМВД России по Вологодской области».
Авария произошла вечером 23 февраля на 70-м километре автодороги А‑123 «Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово». Столкнулись машины Belgee и Chery Tiggo, возможная причина ДТП не приводится.
В Chery Tiggo находились мужчина 1994 года рождения и женщина 1986 года рождения, а также двое несовершеннолетних. Взрослые и 12‑летний мальчик погибли на месте. Четырёхлетнего мальчика с травмами госпитализировали. Также пострадал водитель Belgee, его доставили в больницу.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам мероприятий будет принято решение», — отмечается в материале.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае случилось крупное ДТП. Двое молодых людей и 14-летняя девочка получили травмы.