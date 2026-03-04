Силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА над Россией
Вечером 3 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили пресс-службе в Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество – 34 беспилотника – сбили над Ростовской областью. Ещё три БПЛА уничтожили над Республикой Крым, один – над Волгоградской областью.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 4 марта ВСУ вновь пытаются атаковать территорию Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров доложил о пяти мирным жителях, пострадавших в результате налета дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: