На фельдшера скорой напали в Липецкой области и сломали ему нос за общение с пациенткой
В Липецкой области дебошир напал на фельдшера скорой помощи, сломал ему нос и нанёс черепно-мозговую травму. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале.
Инцидент произошёл вечером во вторник в Ельце. Бригада скорой приехала на вызов к молодому человеку, который находился в неадекватном состоянии и отказался от осмотра. Вместе с ним в квартире находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила измерить давление.
В момент общения с пациенткой 31-летний фельдшер получил от агрессивного местного жителя сильный удар в лицо и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в Елецкую городскую клиническую больницу с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой.
«Об этом вопиющем случае мы уже написали заявление в полицию. Надеюсь, дебошир понесет самое суровое наказание», — добавила Самошина.