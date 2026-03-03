На фельдшера скорой напали в Липецкой области и сломали ему нос за общение с пациенткой

03 марта 2026, 23:49

Самошина: В Ельце дебошир сломал нос фельдшеру скорой за общение с пациенткой

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Липецкой области дебошир напал на фельдшера скорой помощи, сломал ему нос и нанёс черепно-мозговую травму. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале.





Инцидент произошёл вечером во вторник в Ельце. Бригада скорой приехала на вызов к молодому человеку, который находился в неадекватном состоянии и отказался от осмотра. Вместе с ним в квартире находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила измерить давление.



В момент общения с пациенткой 31-летний фельдшер получил от агрессивного местного жителя сильный удар в лицо и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в Елецкую городскую клиническую больницу с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой.





«Об этом вопиющем случае мы уже написали заявление в полицию. Надеюсь, дебошир понесет самое суровое наказание», — добавила Самошина.