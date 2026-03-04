В Волгоградской области пять человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на регион
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пяти пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. Его слова передают в Telegram-канале «Регион 34 | Администрация Волгоградской области».
Согласно материалу, в Среднеахтубинском районе дроны повредили три частных домовладения, а в Ворошиловском районе БПЛА упал в нежилой зоне — жертв нет. Также в Тракторозаводском районе атаке подверглось жилое помещение в многоквартирном доме по адресу Батова, 6.
«Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — написали в пресс-службе администрации региона.Оперативным службам и муниципальным образованиям поручили уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия атаки, оказать помощь пострадавшим и привести в готовность пункты временного размещения.
