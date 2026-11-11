Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над Ленинградской областью
Над Ленинградской областью уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее в 00:26 по московскому времени он объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. По последней информации, в настоящий момент силы ПВО продолжают свою работу.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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