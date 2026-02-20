Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над регионами России

20 февраля 2026, 00:09

Минобороны: Силы ПВО за три часа уничтожили 48 украинских БПЛА над Россией

Фото: iStock/Chesky_W

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале мессенджера MAX.