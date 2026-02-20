Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале мессенджера MAX.
Перехват воздушных целей осуществлялся 19 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество — по 16 БПЛА — сбили над Краснодарским краем и над Республикой Крым.
Еще семь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, шесть — над Черным морем, два — над Белгородской областью. Также один украинский дрон подавили над территорией Республики Адыгея.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
