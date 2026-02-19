В Башкирии пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
В Альшеевском районе Башкирии суд приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура республики.
Инцидент произошёл в октябре 2025 года. Вечером пьяный сельчанин вышел на улицу и расколотил четыре автомобиля, припаркованных у соседних домов. После этого он направился в дом к матери. Там мужчина взял кухонный нож и стал угрожать убийством женщине и своей сестре.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник отказался выполнять их требования. Он размахивал перед правоохранителями ножом, а затем достал муляж гранаты и угрожал применить насилие. Следственные органы возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы и вынес обвинительный приговор.
Ранее оперативник из Петербурга избил наркоторговца и украл у него две коробки марихуаны.
Читайте также: