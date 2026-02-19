Президент Польши отменил льготы для украинских беженцев
Президент Польши Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий специальный статус и льготы для украинских беженцев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич в соцсети X.
Документ лишает граждан Украины доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключение относительно медицинских услуг сделают только для раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в Польше. При этом украинцы смогут легально оставаться в стране, если продлят вид на жительство на три года.
«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — подчеркнул Леськевич.В декабре 2025 года польский вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша и Украина никогда не строили настоящих партнерских отношений. По его оценке, между странами всегда существовало ожесточенное соперничество, и Киев раз за разом проводил жесткую политику, ориентируясь только на собственные интересы.