Президент Польши отменил льготы для украинских беженцев

19 февраля 2026, 23:51

Президент Польши Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам

Фото: iStock/macky_ch

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий специальный статус и льготы для украинских беженцев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич в соцсети X.





Документ лишает граждан Украины доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключение относительно медицинских услуг сделают только для раненых военнослужащих ВСУ, которые проходят лечение в Польше. При этом украинцы смогут легально оставаться в стране, если продлят вид на жительство на три года.





«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — подчеркнул Леськевич.