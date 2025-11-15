Выяснилось, что Трамп может конфисковать половину замороженных активов России

15 ноября 2025, 03:00

Конгресс США: Трамп сможет конфисковать $2,5 млрд замороженных активов РФ

Фото: iStock/Pineapple Studio

Президент США Дональд Трамп может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов РФ в пять миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное управление конгресса США.





Согласно ориентировочным оценкам, американский лидер сумеет конфисковать два с половиной миллиарда долларов в период с 2026 по 2028 год.



Однако для реализации этого сценария конгресс должен принять законопроект «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Он устанавливает порядок использования замороженных активов России в интересах Украины.





«Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует активы РФ)», — говорится в публикации.