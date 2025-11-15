Выяснилось, что Трамп может конфисковать половину замороженных активов России
Конгресс США: Трамп сможет конфисковать $2,5 млрд замороженных активов РФ
Президент США Дональд Трамп может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов РФ в пять миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное управление конгресса США.
Согласно ориентировочным оценкам, американский лидер сумеет конфисковать два с половиной миллиарда долларов в период с 2026 по 2028 год.
Однако для реализации этого сценария конгресс должен принять законопроект «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Он устанавливает порядок использования замороженных активов России в интересах Украины.
Госдепартамент США одобрил продажу ФРГ ракет на три с половиной миллиарда долларов
«Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует активы РФ)», — говорится в публикации.Подчеркивается, что Трамп вполне может не пойти на такой шаг.
Если план все же будет реализован, то примерно 300 миллионов долларов из конфискованных средств РФ будут краткосрочно инвестированы в ценные бумаги минфина США. Полученные проценты будет использованы для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования.
