Военные ВСУ начали стрелять в Жительницу ДНР за приветствие на русском языке
Жительница ДНР Анна Щербак призналась, что украинские военные стреляли в нее за приветствие на русском языке. Об этом беженка рассказала в беседе с РИА Новости.
Инцидент произошел в селе Яцковка Краснолиманского района. Женщина проходила мимо группы военнослужащих ВСУ, которые столпились у одного из домов. Они поприветствовали ее на украинском языке, а Щербак ответила «здравствуйте» по-русски.
«И пошла — пролетела пуля мимо уха, прямо в забор. Я села, разворачиваюсь, а он (один из бойцов ВСУ) пистолет прячет... Я бросила всё, подхожу и говорю: «Ну, стреляйте, убивайте». Один начал орать на меня, а другой его успокоил, и… они зашли во двор», — вспоминала Анна.Напомним: после событий 2014 года украинские власти начали ограничивать русскую культуру и язык. В 2019 году страна приняла закон, обязывающий местных жителей использовать украинский язык в общественной жизни.