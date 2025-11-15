Военные ВСУ начали стрелять в Жительницу ДНР за приветствие на русском языке

15 ноября 2025, 05:05

Фото: iStock/IherPhoto

Жительница ДНР Анна Щербак призналась, что украинские военные стреляли в нее за приветствие на русском языке. Об этом беженка рассказала в беседе с РИА Новости.





Инцидент произошел в селе Яцковка Краснолиманского района. Женщина проходила мимо группы военнослужащих ВСУ, которые столпились у одного из домов. Они поприветствовали ее на украинском языке, а Щербак ответила «здравствуйте» по-русски.





«И пошла — пролетела пуля мимо уха, прямо в забор. Я села, разворачиваюсь, а он (один из бойцов ВСУ) пистолет прячет... Я бросила всё, подхожу и говорю: «Ну, стреляйте, убивайте». Один начал орать на меня, а другой его успокоил, и… они зашли во двор», — вспоминала Анна.