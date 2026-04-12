На концерте в Кремле почтили память погибших на СВО работников Роскосмоса
12 апреля в Государственном Кремлёвском дворце прошёл концерт в честь Дня космонавтики. Участники мероприятия почтили память сотрудников Роскосмоса, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Собравшиеся почтили память погибших бойцов — работников космической отрасли минутой молчания.
«Среди наших героев есть и потери. Светлая им память», — сказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на торжественном собрании. Он подчеркнул, что отечественная космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Отрасль развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы. В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о динамичном развитии российской космической отрасли.