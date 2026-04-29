Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в четырех районах Ростовской области
В ночь на 29 апреля силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сведений о возможных разрушениях на земле также не поступало, информация будет уточняться.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском», — уточнил Слюсарь.