Сахалинец стал фигурантом уголовного дела после угроз в адрес сотрудницы полиции
В Углегорске возбудили уголовное дело против 50-летнего мужчины, который пригрозил физической расправой сотруднице полиции. Об этом сообщили 29 апреля в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошёл днём 23 апреля 2026 года в здании администрации на улице Победы. Фигурант дела в грубой и вызывающей форме, демонстративно и на повышенных тонах высказал в адрес сотрудницы полиции ряд угроз. Когда мужчина делал свои заявления, он не скрывал пренебрежительного отношения к собеседнице.
Следственный комитет проводит необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 318 УК РФ – угроза применения насилия в отношении представителя власти.
Ранее «Радио 1» передавало, что многодетная мать, которая недавно станцевала в трусах перед инспекторами в Комсомольске-на-Амуре, подралась с женой сотрудника ДПС.
