Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области

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Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Телеграм-канале.
«Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал глава региона.По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений объектов не зафиксировано
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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