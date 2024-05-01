ВС РФ возвели российский флаг над Работино

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Российские военные подняли флаг над селом Работино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Накануне он сообщал, что Работино находится под полным контролем российской армии. На этом участке фронте в последнее время между ВС РФ и ВСУ проходили ожесточённые бои.
Ранее участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон» рассказали, что украинские военнослужащие ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы».
Они прячутся за спинами мирных граждан и запускают ударные БПЛА с крыш жилых домов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон» рассказали, что украинские военнослужащие ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы».
Они прячутся за спинами мирных граждан и запускают ударные БПЛА с крыш жилых домов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева