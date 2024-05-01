Украинские войска обстреляли Горловку

Фото: iStock/RamonCast
В среду вечером украинские войска в течение 20 минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщениях представительства в Telegram-канале отмечается, что обстрел произошел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению от населенного пункта Дзержинск к населенному пункту Горловка (Никитовский район).
Ранее Горловка была атакована украинскими войсками с использованием беспилотника-камикадзе. Важно отметить, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.
Читайте также:
ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке
ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке
ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области
Артем Кузьмин