Над российским городом прогремела серия взрывов

27 февраля 2026, 01:44

SHOT: Серия взрывов прогремела над Воронежем, ПВО сработала по БПЛА ВСУ

Фото: iStock/LarisaL

Над Воронежем прогремела серия взрывов — система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Согласно материалу, местные жители заметили уже около пяти взрывов, от которых дрожали стёкла в центральной и северной части города. Одновременно с этим в небе сверкали яркие вспышки.



