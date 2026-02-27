Над российским городом прогремела серия взрывов
SHOT: Серия взрывов прогремела над Воронежем, ПВО сработала по БПЛА ВСУ
Над Воронежем прогремела серия взрывов — система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, местные жители заметили уже около пяти взрывов, от которых дрожали стёкла в центральной и северной части города. Одновременно с этим в небе сверкали яркие вспышки.
Очевидцы услышали жужжание со стороны реки Воронеж, характерное для низколетящих БПЛА. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях в регионе пока не поступало.
Уточняется, что в эту ночь ВСУ также атаковали Белгород. Предварительно — ракетами HIMARS. Над городом раздалось около 20 взрывов, затем в некоторых местах пропало электричество.
Ранее сообщалось, что вечером 26 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских БПЛА над Россией.