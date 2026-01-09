Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами России за ночь
За ночь над регионами России сбили пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Брянской области нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата. По одному дрону уничтожили над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: