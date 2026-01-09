Гладков рассказал о последствиях ночного ракетного удара ВСУ по Белгородской области

09 января 2026, 07:45

В Белгородской области после обстрела без света остаются 556 тысяч человек

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге.