Гладков рассказал о последствиях ночного ракетного удара ВСУ по Белгородской области
Без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге.
По его словам, из-за обстрела отопление отключили у более чем полумиллиона абонентов, а водоснабжение недоступно почти для 200 тысяч человек. Он подчеркнул, что все аварийные службы задействованы и работают над устранением последствий ночной атаки.
Сроки восстановления инженерных систем, по заверению Гладкова, будут определены в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
