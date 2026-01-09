ВСУ пытаются компенсировать нехватку живой силы дронами
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку военнослужащих в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
Собеседник издания отметил, что на участке в Краснопольском районе противник увеличил интенсивность ударов FPV-дронов. Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты на передовых позициях, заявил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
Читайте также: