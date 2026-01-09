09 января 2026, 06:45

РИА Новости: ВСУ пытаются компенсировать нехватку живой силы дронами

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку военнослужащих в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.