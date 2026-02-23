Силы ПВО уничтожили украинские дроны в четырех районах Ростовской области
Минувшей ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников. Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в четырёх районах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, в результате налета БПЛА никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Система противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировала украинские беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.
«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — добавил Слюсарь.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.