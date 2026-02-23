Силы ПВО уничтожили украинские дроны в четырех районах Ростовской области

23 февраля 2026, 06:33

Фото: iStock/bbsferrari

Минувшей ночью в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников. Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в четырёх районах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.





По предварительным данным, в результате налета БПЛА никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Система противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировала украинские беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.





«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — добавил Слюсарь.