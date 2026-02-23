Достижения.рф

Беспилотники ВСУ совершили налет на Татарстан, в одном городе начался пожар

SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Татарстан, жители Альметьевска заметили возгорание
Фото: iStock/LarisaL

Над Альметьевском в Татарстане прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о пожаре в одном из районов после атаки беспилотников ВСУ, пишет Telegram-канал SHOT.



Первый хлопок раздался около пяти утра, с того момента люди насчитали уже до семи громких взрывов. Одновременно с грохотом в небе виднелись вспышки, а затем в одном из районов появилось заметное задымление. Предварительно, мог начаться пожар, однако неизвестно, где именно случилось возгорание.

Официальной информации о последствиях налета дронов пока нет. Ранее в регионе объявили угрозу атаки БПЛА, временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска. Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 23 февраля над Саратовом и Энгельсом также прогремели мощные взрывы.

Мария Моисеева

