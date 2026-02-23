Боец СВО, считавшийся мертвым после тяжелого ранения, неожиданно очнулся в морге

23 февраля 2026, 01:07

Считавшийся мертвым боец РФ с позывным «Лис» очнулся в морге после тяжелого ранения

Фото: iStock/gilles corona

Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным «Лис» пришёл в сознание в морге после того, как медики уже сочли его погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».





Рочев служил в группировке войск «Днепр». В один из дней его подразделение получило задачу занять несколько опорных пунктов, район операции находился под постоянными обстрелами ВСУ. Бойцы продолжали выполнять приказ, пока не получили осколочные ранения.





«Я так понял, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался», — уточнил выживший боец.