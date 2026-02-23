Боец СВО, считавшийся мертвым после тяжелого ранения, неожиданно очнулся в морге
Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным «Лис» пришёл в сознание в морге после того, как медики уже сочли его погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
Рочев служил в группировке войск «Днепр». В один из дней его подразделение получило задачу занять несколько опорных пунктов, район операции находился под постоянными обстрелами ВСУ. Бойцы продолжали выполнять приказ, пока не получили осколочные ранения.
«Лиса» и его сослуживцев эвакуировали и отправили в населенный пункт Новогоровка в Запорожской области. В пути Рочев потерял сознание — именно это привело к ошибочному инциденту с его «смертью».
«Я так понял, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался», — уточнил выживший боец.Он рассказал, что очнулся на каталке в помещении, которое оказалось моргом. Рядом стояла женщина со шлангом и поливала его водой. Заметив состояние «Лиса», медицинский работник тут же позвала врача.
Затем военнослужащего доставили в севастопольский госпиталь, где он получил необходимое лечение. Сейчас Рочев помогает в санчасти, хотя надеется вскоре вернуться в строй. За проявленные мужество и отвагу Александра наградили медалями Жукова и «За отвагу».