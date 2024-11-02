Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Нижегородской областью

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Над территорией Нижегородской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По сообщениям губернатора региона Глеба Никитина, в результате атаки дрона никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений инфраструктурных объектов.
Глава Нижегородской области выразил благодарность всем специалистам, которые обеспечивают безопасность региона.
Всего за минувшую ночь над российской территорией уничтожено 24 украинских беспилотника. Так, по восемь сбиты над Курской и Брянской областями, три над Орловской областью, ещё два над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.
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Глава Нижегородской области выразил благодарность всем специалистам, которые обеспечивают безопасность региона.
Всего за минувшую ночь над российской территорией уничтожено 24 украинских беспилотника. Так, по восемь сбиты над Курской и Брянской областями, три над Орловской областью, ещё два над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.
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Анастасия Чинкова