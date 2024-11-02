Стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область

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В Брянской области была пресечена попытка нарушения государственной границы, в результате которой были ликвидированы четыре диверсанта, а остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что такие операции могут иметь несколько целей, прежде всего, медийные. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Прозорова, одной из задач украинских сил является отвлечение внимания от неудач на фронте. Он отметил, что подобные действия могут заставить российское командование перераспределить свои силы и ресурсы, усилив контроль за границей. Это, в свою очередь, может ослабить давление на другие участки фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод», — отметил он, добавив, что создание таких информационных поводов стало классической практикой для Киева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова