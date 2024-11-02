Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, восемь — над территорией Брянской области, два — над территорией Белгородской области, три — над территорией Орловской области, один — над территорией Ростовской области. Помимо этого, один украинский БПЛА был уничтожен — над территорией Республики Крым, а также — над территорией Нижегородской области.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стала известна причина вторжения ДРГ ВСУ в Брянскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова