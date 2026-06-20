Силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ в Севастополе, уничтожив пять БПЛА

20 июня 2026, 04:30

Фото: iStock/e-crow

В Севастополе военные успешно отразили атаку ВСУ, уничтожив пять БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.





Ранее в ночь на 20 июня он доложил о двух сбитых дронах. Позже появилась информация, что силы ПВО устранили уже пять БПЛА в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент.





«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — уточнял Развожаев.