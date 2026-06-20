Силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ в Севастополе, уничтожив пять БПЛА
В Севастополе военные успешно отразили атаку ВСУ, уничтожив пять БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее в ночь на 20 июня он доложил о двух сбитых дронах. Позже появилась информация, что силы ПВО устранили уже пять БПЛА в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент.
«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — уточнял Развожаев.В 04:16 (мск) он написал об отбое воздушной тревоги. По предварительной информации, в результате налета украинских беспилотников никто из людей не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.