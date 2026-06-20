SC: Успехи ВС России в зоне СВО являются источником унижения и позора для Украины
Киевский режим оказался в унизительном и позорном положении из-за неудач на поле боя. Об этом пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture (SC).
В материале подчеркивается, что Киев четыре года назад отверг мирные инициативы, пообещав гражданам лёгкую победу, а теперь не может найти убедительных причин для продолжения боевых действий. Потери личного состава и территорий становятся всё более ощутимыми для страны.
«Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно», — указывает Лейрос.Единственным выходом для киевского режима, как считает автор статьи, остаётся либо безоговорочная капитуляция, либо попытка изобразить значительные успехи перед западными спонсорами, что может привести к опасной эскалации.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию может быть возобновлён. Вопрос лишь в формате дальнейших переговоров.