20 июня 2026, 03:51

Фото: iStock/Alex Kochev

Киевский режим оказался в унизительном и позорном положении из-за неудач на поле боя. Об этом пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture (SC).





В материале подчеркивается, что Киев четыре года назад отверг мирные инициативы, пообещав гражданам лёгкую победу, а теперь не может найти убедительных причин для продолжения боевых действий. Потери личного состава и территорий становятся всё более ощутимыми для страны.





«Цель Украины больше не в победе — это стало невозможно», — указывает Лейрос.