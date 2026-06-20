Спасатели и волонтёры обследуют берега и дно реки Сысола после пропажи девушки
В Коми продолжаются поиски 18-летней девушки Софии Лапшиной, которую в середине этого месяца унесло мощным течением реки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профессиональную аварийно-спасательную службу «СПАС-Коми».
Трагедия произошла 14 июня в устье Сысолы у города Сыктывкара. Девушка купалась в неположенном месте, когда её подхватило бурное течение. Очевидец-рыбак пытался спасти Софию, но не смог. Предварительно, она утонула.
Спасатели и сотрудники МЧС уже провели работы на той территории, где девушка входила в воду. На 20 июня запланировано масштабное обследование берегов и дна реки Сысола. К нему привлечены профессиональные спасатели, добровольцы и родственники Софии Лапшиной. Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» также присоединились к операциям, публикуя в Интернете посты с приметами пропавшей.
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