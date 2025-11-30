Бойцы ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Группировка войск «Центр» уничтожила позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении с помощью гаубицы «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Расстояние до вражеской позиции составляло 22 километра, но это не помешало российским военным из самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии нанести точный удар, тем самым поддержав штурмовые группы.
Позицию ВСУ военнослужащие армии РФ обнаружили с помощью разведывательных беспилотников. Корректировку огня артиллерийского орудия операторы БПЛА вели в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
Ранее в ведомстве рассказали о попытке киевского режима атаковать российские регионы беспилотниками.
