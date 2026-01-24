Достижения.рф

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

Фото: iStock/Terry Papoulias

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Наибольшее количество БПЛА сбили над территорией Ростовской области — 46 аппаратов. Еще 22 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области. Три дрона перехвачены над Республикой Крым, два — над Курской областью.

Кроме того, по одному беспилотнику средства ПВО ликвидировали над Воронежской и Брянской областями.

В Минобороны подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружили и нейтрализовали дежурные расчеты противовоздушной обороны.

Анастасия Чинкова

