Под Брянском дроны-камикадзе ударили по движущимся автомобилям, есть раненые
В Брянской области три украинских дрона-камикадзе атаковали движущиеся гражданские автомобили в деревне Бугаевка. Сообщение об этом распространил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его информации, в результате атаки водитель внедорожника Chevrolet Niva получил лёгкие ранения мягких тканей. Его автомобиль полностью сгорел. Пассажирку автомобиля «Газель» доставили в больницу с осколочными проникающими ранениями.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за пять часов уничтожили над тремя регионами страны 26 беспилотников самолётного типа ВСУ. Воздушные атаки продолжались с 11:00 до 16:00. Военные нейтрализовали БПЛА в Белгородской (17 единиц), Брянской (шесть) и Курской областях (три).
Накануне в Херсонской области дрон ВСУ трижды атаковал машину скорой помощи.
Читайте также: