В Эстонии отозвались ​на атаку БПЛА ВСУ на Ленинградскую область

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Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины 4 января на Ленинградскую и Псковскую области воздушное пространство Эстонии нарушено не было. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Эксперт Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти заявил, что дроны двигались сложными маршрутами, избегая крупных городов, зон ПВО и критической инфраструктуры.
По его словам, операция началась в Киевской области, а маршрут БПЛА был спланирован с использованием территорий с минимальным противовоздушным покрытием. Для дронов специально выбирались траектории с изменением высоты и направления полета.
В тот же день сообщалось, что в Ленинградской области были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Их сбили с помощью систем радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Также «Радио 1» передавало, что стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области.
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По его словам, операция началась в Киевской области, а маршрут БПЛА был спланирован с использованием территорий с минимальным противовоздушным покрытием. Для дронов специально выбирались траектории с изменением высоты и направления полета.
В тот же день сообщалось, что в Ленинградской области были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Их сбили с помощью систем радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Также «Радио 1» передавало, что стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области.
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Мария Моисеева