Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

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Российские силы ПВО уничтожили минувшей ночью 12 украинских беспилотников над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, девять вражеских дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова