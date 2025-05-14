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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА на Черным морем и Белгородской областью
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО уничтожили минувшей ночью 12 украинских беспилотников над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, девять вражеских дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Макрон: украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории
14 мая 2025, 07:19

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
По словам французского лидера, боевые действия должны завершиться, а Украина должна оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». Макрон подчеркнул, что переговоры «позволят решить территориальные вопросы», однако Киев ясно осознает, что не сможет вернуть утраченные земли.

До этого глава Франции заявил, что в течение нескольких дней против РФ могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Стали известны последствия обстрела ВСУ в Токмаке
Глава Токмака Калмыков заявил о повреждении жилой пятиэтажки из-за обстрелов ВСУ
14 мая 2025, 03:38

Фото: iStock/Alex Kochev

Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом заявил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков, его слова передало агентство ТАСС.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал Калмыков.
Калмыков не уточнил подробности о возможных жертвах или масштабах разрушений, ограничившись общим описанием последствий атаки.

Макрон оценил шансы конфискации активов России
Макрон оценил шансы конфискации активов России

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Также использовались БПЛА.

В личном блоге он выложил кадры происходящего.



Губернатор Евгений Балицкий также подтверждал факт нанесения ударов со стороны ВСУ.

«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», — писал он.
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Макрон оценил шансы конфискации активов России
Макрон: у Европы нет легальных рамок для конфискации активов РФ
14 мая 2025, 01:41

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Замороженные активы России в Европе не могут быть конфискованы из-за отсутствия юридических рамок. Запад должен предотвратить возврат активов в Россию в случае ослабления санкционного режима, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — признался Макрон, отвечая на вопрос о конфискации активов РФ.
Он подчеркнул, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

По его словам, ключевой задачей является сохранение активов до момента урегулирования конфликта, после чего их можно будет использовать для восстановления украинской экономики.

«Сначала мы должны обеспечить их (активов) сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут», — заявил лидер Франции.
Замороженные Евросоюзом, Канадой, США и Японией активы РФ оцениваются примерно в $300 млрд.

Ранее сообщалось, что бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.

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#активы
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ВСУ угрожают требующим возвращения в РФ жителям Курской области
14 мая 2025, 00:56

Фото: iStock/Niran_pr

ВСУ угрожают жителям Курской области, которых насильно вывезли в Сумы, за желание вернуться на родину. Об этом рассказал курянин, чьи знакомые и родственники удерживаются на Украине.
«Там у меня десять человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — рассказал курянин в беседе с RT.

Он добавил, что насильно вывезенных россиян украинцы содержат в тяжелых условиях, плохо кормят и не оказывают медицинской помощи.

Также они не могли выходить на связь с родственниками до того, как вмешались члены Красного Креста. Сейчас же такая возможность появилась, но продолжает строго ограничиваться боевиками ВСУ.

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#всу
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На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Reuters: Новые санкции ЕС невозможны без США, РФ может воспринять их как блеф
14 мая 2025, 00:19

Фото: iStock/sb2010

Введение новых санкций Евросоюза против России невозможно без поддержки США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их данным, угрозы ЕС ввести ограничения за отказ Москвы от 30-дневного перемирия могут быть восприняты Кремлём как блеф из-за отсутствия единства внутри блока.
«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — указывается в статье.
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Как отмечают собеседники агентства, после 16 пакетов санкций достичь консенсуса среди 27 стран ЕС для новых рестрикций всё сложнее. Венгрия, например, выступает против ужесточения мер. Её позицию может изменить только давление со стороны администрации Дональда Трампа, что маловероятно, сообщило агентство.

Европейские чиновники признают: угрозы и ультиматумы без реальных рычагов влияния делать неразумно.

«Опасность, очевидно, заключается в том, что русские могут расценить это (заявления о санкциях) как блеф», — признался один из источников.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

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