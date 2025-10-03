США тайно поддерживали программу разработки беспилотников на Украине

03 октября 2025, 06:47

WSJ: США тайно поддерживали программу производства беспилотников на Украине

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

В течение нескольких лет США тайно оказывали поддержку Украине в создании беспилотников. Об этом пишет The Wall Street Journal.