США тайно поддерживали программу разработки беспилотников на Украине
В течение нескольких лет США тайно оказывали поддержку Украине в создании беспилотников. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, программа начала действовать после контрнаступления ВСУ в 2023 году, которое завершилось для Киева провалом. Занимавший в то время пост советника по национальной безопасности США Джейк Салливан заказал исследование, которое показало, что разработка боевых беспилотников малой и большой дальности укрепит украинскую армию.
Администрация экс-президента США Джо Байдена выделила на эти цели 1,5 млрд долларов. Тогда американские чиновники считали, что киевскому режиму стратегически важно иметь стабильный и масштабный запас эффективных беспилотников отечественного производства, приводит слова Салливана WSJ.
