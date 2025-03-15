Боец ВС РФ раскрыл происходящее в небе над Дзержинском в ДНР

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Борьба беспилотников на веревках происходит в небе над освобожденным Дзержинском в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского бойца, чей позывной Тунгус.
«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — прокомментировал боец.Тунгус добавил, что работа ведется с использованием дронов-разведчиков, а также гексакоптеров, дронов на оптоволокне и FPV-дронов. Кроме того, он рассказал о случае, произошедшем, по его словам, пару дней назад.
«…Проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — заключил Тунгус.
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