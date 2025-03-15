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Боец ВС РФ раскрыл происходящее в небе над Дзержинском в ДНР

Боец ВС РФ Тунгус: в небе над Дзержинском происходит борьба дронов на веревках
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Борьба беспилотников на веревках происходит в небе над освобожденным Дзержинском в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российского бойца, чей позывной Тунгус.
«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с веревкой», — прокомментировал боец.
Тунгус добавил, что работа ведется с использованием дронов-разведчиков, а также гексакоптеров, дронов на оптоволокне и FPV-дронов. Кроме того, он рассказал о случае, произошедшем, по его словам, пару дней назад.

«…Проводили разведку на своем направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая - дрон на дрон… То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — заключил Тунгус.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил радостную новость в регионе. Подробней в нашем материале.

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Свыше 370 пропавших без вести человек в Курской области нашли — Хинштейн
15 марта 2025, 17:50

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Список разыскиваемых жителей Курской области сокращается, уже найдено свыше 370 человек. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий - эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается», — сказано в публикации чиновника.

Ранее сообщалось, что украинские боевики маскируются под местных жителей, а также переодеваются в форму российских военнослужащих, чтобы покинуть Курскую область. По сообщениям представителей российских спецслужб, их задерживают.

Кроме того, Франция и Великобритания требуют от России выпустить боевиков ВСУ из Курской области.

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#конфликт
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#новости
#александр хинштейн
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Зеленский утвердил переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине
Зеленский внес в переговорную группу по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палиса
15 марта 2025, 17:35

Владимир Зеленский

В состав переговорной группы от Украины по урегулированию кризиса войдут: глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, замглавы президентского офиса Павел Палиса и глава офиса президента республики Андрей Ермак. Такое распоряжение отдал Владимир Зеленский.
В распоряжении отмечено, что делегаты нужны для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса».

Ранее Владимир Зеленский заявлял об успешном боевом испытании ракеты «Длинный Нептун». Глава киевского режима уточнял, что ее дистанция составляет тысячу километров, а удар является точным.

Кроме того, сообщалось, что страны Запада обсуждают детали отправки своих миротворцев на Украину. Подробности раскрыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада
Страны Запада говорят о деталях отправки войск на Украину — Стармер
15 марта 2025, 17:16

Фото: istockphoto/ikholwadia

Западные государства говорят о деталях отправки войск в зону боевых действий на Украину. Такое заявление в рамках онлайн-саммита по Украине сделал британский премьер Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — произнес политик.
По заявлению премьер-министра, военачальники из государств «коалиции желающих» посетят Лондон в четверг, 20 марта, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению сил на Украине с целью, по утверждению этих государств, обеспечить мир после завершения боевых действий.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Владимир Зеленский не может решить вопрос с урегулированием кризиса единолично.

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#россия
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#украина
#война
#сво
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Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт
Меркель: Зеленский не может решать вопрос с окончанием конфликта без Евросоюза
15 марта 2025, 16:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не может принять решение об окончании конфликта на Украине без оглядки на Евросоюз и прочих союзников. Об этом немецкому изданию Berliner Zeitung заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — прокомментировала политик.
Меркель резюмировала, что ради киевского режима рискует и Европа.

Перед этим Меркель призывала не игнорировать российские интересы. Она подчеркивала, что разговор о них должен иметь место.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми считают иначе. Подробности в нашем материале.

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Ушаков вспомнил предречение Путина, говоря о Европе
Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе, как ласковые хозяйские собачки
15 марта 2025, 15:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейские лидеры при нынешнем американском президенте ведут себя, как ласковые собачки у хозяйских ног, как и предрекал президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Он (Путин — прим. ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит», — прокомментировал он, вспоминая слова Путина о том, что его американский коллега Дональд Трамп быстро наведет порядок.
Ранее Трамп оценил реакцию российской стороны на предложение США прекратить огонь. Он подчеркнул, что Вашингтон хорошо контактирует с Киевом. Подробности в нашем материале.

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