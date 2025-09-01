Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над российскими регионами
В ночь с 31 августа на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, в период с полуночи до 5:00 по московскому времени, беспилотники были сбиты в различных регионах страны. В частности, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, четыре – над Саратовской областью. Три беспилотника были сбиты над Самарской и Оренбургской областями, а также в Республике Татарстан. Два БПЛА были перехвачены над Краснодарским краем.
Кроме того, 16 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря, а семь – над акваторией Азовского моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
