Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над российскими регионами

01 сентября 2025, 07:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 31 августа на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.